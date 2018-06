Berlin (AFP) Die Linke zieht mit einem achtköpfigen Wahlkampfteam um Fraktionschef Gregor Gysi in die Bundestagswahl. Mit dabei sind auch Gysis Stellvertreter Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, wie Parteichef Bernd Riexinger nach Beratungen der Parteispitze am Montag in Berlin bekannt gab. Gysi stehe wie kein anderer für die Linke und werde "Mitglied dieses Teams sein", sagte Riexinger.

