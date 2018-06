Düsseldorf (SID) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG muss auch am kommenden Wochenende auf Torhüter Bobby Goepfert verzichten. Wie das abgeschlagene Schlusslicht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, erlitt Goepfert am vergangenen Freitag im Spiel gegen Meister Eisbären Berlin (3:6) einen Kapseleinriss am rechten äußeren Kniegelenk sowie eine Bänderüberdehnung.

Aufgrund der Verletzung hatte der Torhüter der DEG schon am Sonntag bei der 1:4-Niederlage bei den Iserlohn Roosters gefehlt. Am Freitag spielen die Rheinländer in Augsburg, am Sonntag gastiert der EHC München in Düsseldorf.