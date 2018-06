Brüssel (dpa) - Der Niederländer Jeroen Dijsselbloem ist neuer Chef der Eurogruppe. Er folgt auf den Luxemburger Jean-Claude Juncker an der Spitze der 17 Euro-Finanzminister. Die Kassenhüter ernannten Djsselbloem am Abend bei ihrem Treffen in Brüssel, wie Diplomaten berichteten. Der Niederländer war der einzige Kandidat. Er übernimmt das Spitzenamt für zweieinhalb Jahre. Der Sozialdemokrat soll den Einfluss der reichen Mitgliedstaaten sichern und hat die ausdrückliche Unterstützung Deutschlands.

