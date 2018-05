Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat U21-Coach Rainer Adrion volle Unterstützung für die EM in Israel zugesagt und wird bis auf Weiteres deshalb keine Kandidaten aus dem Junioren-Team in die A-Elf hochziehen. "Wir werden das Hauptaugenmerk auf die U21 legen und keine Spieler nominieren, die das Gerüst bilden, wie zum Beispiel Lewis Holtby, Sebastian Rode oder Sebastian Jung", sagte Löw am Montag in Düsseldorf: "2009 haben mit Manuel Neuer, Mesut Özil, Mats Hummels oder Benedikt Höwedes davon sehr profitiert, deshalb haben wir damit gute Erfahrungen gemacht." Vor vier Jahren in Schweden hatte die deutsche U21 mit vielen Stammkräften des heutigen A-Teams erstmals den EM-Titel gewonnen.