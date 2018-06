Eindhoven (SID) - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Erik Pieters hat sich für seinen Ausraster am vergangenen Freitag öffentlich entschuldigt. Der 24-Jährige von der PSV Eindhoven hatte im Punktspiel der Ehrendivision gegen PEC Zwolle (1:3) die Rote Karte gesehen. Beim Gang in die Kabine hatte Pieters aus Wut gegen eine Glastür geschlagen, die Scheibe zerschlagen und sich dabei schwere Verletzungen am Unterarm zugezogen. Er musste sich einer Not-Operation unterziehen.

"Ich schäme mich für mein Verhalten", sagte Pieters, "ich war über mich selbst erschrocken. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich niemanden Leid zufügen kann. Ich werde jede Bestrafung akzeptieren." PSV-Coach Dick Advocaat hatte eine Sanktionierung des Profis, der sein Comeback nach einjähriger Verletzungspause gegeben hatte, nicht ausgeschlossen. Pieters: "Ich hatte einen schweren Blackout!"