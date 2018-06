Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vier bis sechs Wochen auf Michael Mancienne verzichten. Wie eine Kernspintomographie am Montag ergab, hat sich der 25 Jahre alte Defensivspieler im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Nürnberg (1:1) am Sonntag einen doppelten Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Eine Operation sei aber nicht notwendig, hieß es in der HSV-Twittermitteilung. Der Engländer war in Nürnberg wegen der Blessur bereits in der 14. Spielminute ausgewechselt worden.