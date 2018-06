Frankfurt/Main (SID) - Das bisher erfolgreiche Abschneiden der deutschen Handballer bei der WM in Spanien ist für DOSB-Präsident Thomas Bach keine Überraschung. "Ich habe schon in der Vorbereitung gute Leistungen des Teams gesehen. Das Erreichen des Viertelfinales ist natürlich das Tüpfelchen auf dem i. In der öffentlichen Wahrnehmung hat die Mannschaft schon viel erreicht, mal sehen was noch möglich ist", sagte Bach beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt/Main.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war am Sonntag durch ein 28:23 gegen Mazedonien in die Runde der besten Acht eingezogen. Gegner im Viertelfinale am Mittwoch in Saragossa ist Gastgeber Spanien oder Vize-Europameister Serbien.