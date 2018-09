Saragossa (SID) - Die deutschen Handballer bekommen es im WM-Viertelfinale am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD) in Saragossa mit Gastgeber Spanien zu tun. Vor den Augen der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger ließen die Iberer Vize-Europameister Serbien im Achtelfinale nicht den Hauch einer Chance und untermauerten ihre Favoritenstellung durch einen 31:20 (20:12)-Kantersieg eindrucksvoll.

"Gegen den Gastgeber in einer ausverkauften Halle - das ist sensationell. Da freuen wir uns tierisch drauf", sagte DHB-Kapitän Oliver Roggisch. Bester Torschütze der Spanier war vor 10.801 Zuschauern in Saragossa Rechtsaußen Albert Rocas mit sieben Treffern. "Spanien war einfach dominant in der Abwehr - mit sehr gutem Gegenstoß. Und im Angriff spielen sie souverän. Die Halle in Saragossa wird ein Hexenkessel", sagte Heuberger.

Wenig Mühe beim Einzug ins Viertelfinale hatte Kroatien. Der Olympiadritte bezwang Weißrussland mit 33:24 (21:9) und misst sich nun mit Titelverteidiger Frankreich. Geheimfavorit Ungarn setzte sich ebenfalls souverän gegen die vom deutschen Trainer Michael Biegler trainierten Polen mit 27:19 (10:9) durch und muss sich nun mit Europameister Dänemark auseinandersetzen.

Auch Slowenien steht in der Runde der letzten Acht. Der Vize-Europameister von 2004 besiegte Außenseiter Ägypten locker und leicht mit 31:26 (19:11) und steht erstmals im Viertelfinale einer WM. Dort treffen die Slowenen auf Russland.