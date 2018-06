Mainz (SID) - Die deutschen Handballer haben dem ZDF bei ihrem Einzug ins WM-Viertelfinale eine gute Quote beschert. Den 28:23-Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger im Achtelfinale gegen Mazedonien in Barcelona verfolgten am Sonntag 5,43 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 24,9 Prozent.

Das Viertelfinale am Mittwoch in Saragossa gegen Gastgeber Spanien oder Vize-Europameister Serbien wird von der ARD übertragen. Die Anwurfzeit steht noch nicht fest.