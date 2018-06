Paris (dpa) - Truppenaufmarsch in Mali: Die französische Armee hat inzwischen 2150 Soldaten direkt in dem westafrikanischen Land im Einsatz. Zusammen mit den von benachbarten afrikanischen Ländern operierenden Einheiten sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 3150 französische Militärs an der Operation Serval beteiligt. Nach Angaben des Ministeriums sind die Städte Diabali und Douentza wieder unter Kontrolle der von Frankreich unterstützten malischen Armee.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.