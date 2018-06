Bamako (dpa) - Die malische Armee drängt die islamistischen Rebellen mit Unterstützung französischer Truppen aus Zentralmali zurück: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris sind die Städte Diabali und Douentza wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen. Die Franzosen unterstützten die malischen Soldaten, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Derweil gingen die Luftangriffe auf die von den Rebellen weiter kontrollierten Gebiete in Nord-Mali unvermindert weiter.

