Bretten (dpa) - Ein 23 Jahre alter Mann soll seine hochschwangere Freundin in Bretten bei Karlsruhe mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt und das gemeinsame, ungeborene Baby dabei getötet haben. Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen sei unbekannt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 23-Jährige war am Samstag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entdeckt und ins Krankenhaus gebracht worden. Sie schwebt weiter in Lebensgefahr.

