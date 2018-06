Los Angeles (dpa) - Sänger Justin Timberlake freut sich auf das Super Bowl-Finale Anfang Februar in New Orleans. «Das wird ein großartiger Super Bowl. Ich buche jetzt gerade meinen Flug nach New Orleans», twitterte Timberlake nach den Halbfinal-Playoffs. Allerdings habe er noch gar keine Tickets. «Kennt jemand jemanden?», fragte der Sänger scherzhaft. Im Endspiel der Football-Liga NFL treffen am 3. Februar die San Francisco 49ers auf die Baltimore Ravens. Der Super Bowl ist alljährlich das meist gesehene TV-Event in den USA. Im Schnitt verfolgen 111,3 Millionen Menschen das Finale.

