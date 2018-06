Frankfurt/Main (SID) - (SID) - DOSB-Präsident Thomas Bach hat seine Kritik an der öffentlichen Dopingbeichte von Lance Armstrong erneuert. "Ich finde es befremdlich, wenn ein Mann wie Lance Armstrong, der systematisches Doping betrieben hat, sich auch noch darüber beschwert, dass er lebenslang gesperrt wird. Da fehlt mir jedes Verständnis", sagte Bach am Rande des Neujahrsempfangs des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt/Main.

In zweiten Teil seines TV-Interviews hatte Armstrong gesagt, er halte es nicht für fair, lebenslang gesperrt zu sein: "Ich verdiene es, bestraft zu werden. Ich bin nicht sicher, ob ich die Todesstrafe verdiene."

Weiterhin erneute Bach seine Aufforderung, Armstrong müsse seine Aussagung unter Eid wiederholen um Klarheit zu schaffen: "Erst wenn wir die haben, können wir über Konsequenzen nachdenken."