Brüssel (SID) - Der frühere Rad-Weltmeister Tom Boonen ist am Sonntag in seiner belgischen Heimat wegen einer Infektion am linken Ellenbogen operiert worden. Wie das OmegaPharma-QuickStep-Team am Montag mitteilte, habe sich eine Schnittwunde entzündet, die der 32-Jährige eine Woche zuvor bei einem harmlosen Trainingssturz erlitten hatte.

Der Teamkollege von Zeitfahrweltmeister Tony Martin und Bert Grabsch muss zur Beboachtung einige Tage im Krankenhaus bleiben und Antibiotika nehmen. "Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Diese Verletzung kommt natürlich zum schlechtesten Zeitpunkt - kurz vor den Frühjahrsklassikern", sagte Boonen.