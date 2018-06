Köln (SID) - Die beste deutsche Badmintonspielerin Juliane Schenk hat ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Bielefeld (3. bis 9. Februar) abgesagt. Die Vize-Europameisterin aus Berlin schlägt stattdessen mit dem indonesischen Klub Tangkas Specs in der Djarum Superliga auf. Bereits im vergangenen Jahr hatte die dreimalige deutsche Meisterin Schenk auf ihren DM-Start verzichtet.