Berlin (dpa) - CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe sieht in der verlorenen Landtagswahl in Niedersachsen kein Signal für den Bundestagswahlkampf. In den Wahlanalysen sei auch zum Ausdruck gekommen, dass es keine vorgezogene Bundestagswahl gewesen sei, sagte Gröhe dem Deutschlandfunk. Die Abwahl der christlich-liberalen Koalition sei ein schmerzhaftes Ergebnis gewesen. Nach zehn Jahren ist die CDU/FDP-Koalition von Ministerpräsident David McAllister abgewählt. Für Rot-Grün reichte es knapp. FDP und Grüne erzielten jeweils ihre besten Ergebnisse bei einer Niedersachsen-Landtagswahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.