Berlin (dpa) - SPD und Grüne verspüren acht Monate vor der Bundestagswahl starken Auftrieb. Es gebe eine Riesenchance, mit dem Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück und den Grünen einen Richtungswechsel einzuleiten, sagte der SPD-Chef Sigmar Gabriel nach dem Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Kanzlerin Angela Merkel setzt auf eigene Stärke: Im Wahlkampf will sie sich schärfer von der FDP abgrenzen. FDP-Chef Philipp Rösler entschied nach dem Überraschungserfolg in Niedersachsen den internen Machtkampf für sich - es soll im Bundestagswahlkampf eine Tandemlösung mit Fraktionschef Rainer Brüderle als Spitzenkandidat geben.

