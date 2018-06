Berlin (dpa) - Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki sieht nach dem Erfolg bei der Landtagswahl in Niedersachsen die Debatte über Parteichef Philipp Rösler als erledigt an. Die Frage nach personellen Konsequenzen an der FDP-Spitze sei nach diesem Wahlergebnis nur noch etwas für Komiker, sagte Kubicki der «Leipziger Volkszeitung». Es werde keinen vorgezogenen Parteitag geben. Die FDP habe jetzt drei Mal hintereinander bei Landtagswahlen gezeigt, dass sie acht Prozent und mehr holen kann, sagte Kubicki. Nun müsse auch die Union bei der Bundestagswahl liefern.

