Berlin (dpa) - Das Winterwetter hat den Verkehr in Deutschland zum Wochenstart erheblich gestört. Autos rutschten in Gräben, Laster steckten fest. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden erneut Hunderte Flüge gestrichen. Deswegen fielen auch in vielen anderen Städten Flieger aus. Straßenbahnen standen aufgrund vereister Oberleitungen still. Buslinien wurden wegen eisglatter Straßen eingestellt. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus. Neuen starken Glatteisregen soll es nicht geben.

