Bochum (dpa) - Gehen die Lichter in der Opel-Fertigung in Bochum nun doch schon 2015 aus? Der kriselnde Autobauer droht Arbeitnehmern mit dem früheren Aus der Autofertigung in Bochum. In einem Brief an die Mitarbeiter machte Aufsichtsratschef Steve Girsky ein Ultimatum öffentlich: Er forderte noch im Februar eine Einigung auf «beträchtliche Einsparungen» an allen deutschen Standorten. Ansonsten werde die Zafira-Produktion in Bochum zum 1. Januar 2015 enden. Die Bochumer Arbeitnehmervertreter reagierten auf Girskys Ultimatum empört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.