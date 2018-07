Düsseldorf (dpa) - Schicksalstag für Annette Schavan: Heute will die Uni Düsseldorf entscheiden, ob sie gegen die Bildungsministerin ein Verfahren zum Entzug des Doktortitels eröffnet. Kurz vor der Entscheidung dauert der Wissenschaftsstreit über ihre Doktorarbeit an. Der Rechtswissenschaftler Rüdiger Wolfrum kritisierte in der «Rheinischen Post» das Prüfverfahren und forderte einen zusätzlichen externen Gutachter. Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät will am Nachmittag darüber beraten, ob er ein Verfahren eröffnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.