Hannover (AFP) Zwei Tage nach der Landtagswahl in Niedersachsen hat die neue CDU-Fraktion im Landtag von Hannover ihren bisherigen Vorsitzenden Björn Thümler im Amt bestätigt. Die Wahl durch die 54 Mitglieder am Dienstag sei einstimmig erfolgt, teilte ein Sprecher mit. Thümler verwies nach seiner Wahl auf die nur "hauchdünne Mehrheit" von nur einer Stimme für eine rot-grüne Landesregierung: "Ich bin gespannt, ob sie diese eine Stimme immer an Bord haben", erklärte er. Die CDU als stärkste Fraktion "steht jederzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen".

