Düsseldorf (AFP) Nach monatelanger Vorprüfung hat die Universität Düsseldorf ein formelles Verfahren eingeleitet, in dem über die Aberkennung des Doktortitels von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) entschieden werden soll. Für die Einleitung des Verfahrens votierten in einer geheimen Abstimmung des zuständigen Fakultätsrats am Dienstagabend 14 Mitglieder, wie der Dekan der Philosophischen Fakultät, Bruno Bleckmann, mitteilte. Es gab eine Enthaltung.

