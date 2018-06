Toronto (SID) - Die Buffalo Sabres haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL ebenso den zweiten Saisonsieg eingefahren wie die Boston Bruins. Buffalo setzte sich am "Martin Luther King Day" bei den Toronto Maple Leafs mit 2:1 durch, Boston gewann erst nach Penaltyschießen 2:1 gegen die Winnipeg Jets.

In Toronto steuerte Nationalspieler Christian Ehrhoff einen Assist zum 1:0 von Cody Hodgson bei, auch Alexander Sulzer und Jochen Hecht standen für die Sabres auf dem Eis. Auf Seiten der Gäste kam Korbinian Holzer zu seinem ersten Saisoneinsatz. Insgesamt erhielt der gebürtige Münchner 15:09 Minuten Eiszeit.

Boston musste im mit 17.565 Zuschauern erneut ausverkauften TD Garden auf Nationalspieler Dennis Seidenberg verzichten. Der entscheidende Treffer für den Stanley-Cup-Champion von 2011 gelang Patrice Bergeron. Seidenberg hatte noch am Samstag beim Saisonstart gegen die New York Rangers (3:1) auf dem Eis gestanden. Gegen Winnipeg musste der Verteidiger aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung am Unterkörper passen.

Ohne den verletzten Marcel Goc gingen die Florida Panther mit 0:4 bei den Ottawa Senators unter. Goc hatte sich Ende Dezember während des NHL-Lockouts im Trikot der Adler Mannheim einen Anriss des vorderen Syndesmosebandes zugezogen.