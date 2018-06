Brüssel/Luxemburg (AFP) Die von EU-Firmen in Ländern außerhalb der Union getätigten Direktinvestionen belaufen sich nach jüngsten Zahlen auf fast fünf Billionen Euro. Ende 2011 standen dieser Summe rund 3,8 Billionen Euro an Direktinvestionen von Firmen aus Drittländern in der EU gegenüber, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. 2008 waren es noch 3,3 Billionen Euro und 2,5 Billionen Euro gewesen - der Zuwachs belief sich also in beiden Richtungen auf rund 50 Prozent.

