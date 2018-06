München (SID) - Tom Starke vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in den kommenden zehn Tagen mit dem Torwarttraining aussetzen. Der Ersatzmann von Nationaltorhüter Manuel Neuer laboriert an einer Verstauchung im linken Handgelenk und muss eine Schiene tragen, um das Gelenk ruhig zu stellen. Der 31-Jährige wird wegen der Blessur in den kommenden Tagen ein individuelles Programm absolvieren.