London (SID) - Champions-League-Sieger FC Chelsea hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Ashley Cole um ein Jahr verlängert. "Ich freue mich, dass ich in meine achte Saison bei Chelsea starten werde", sagte Cole: "Ich wollte hier bleiben, weil wir immer um Titel kämpfen."

In den vergangenen Wochen war der 32-Jährige auch mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid und dem französischen Topklub Paris St. Germain in Verbindung gebracht worden. Der 99-malige Nationalspieler, der seit 2006 an der Stamford Bridge spielt, hat mit dem FC Chelsea 2009/2010 die Meisterschaft, insgesamt viermal den FA-Cup und in der vergangenen Saison die Champions League gewonnen.