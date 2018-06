Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat unter merkwürdigen Umständen und mit schweren Vorwürfen Abwehrspieler Marvin Compper aus dem Kader geworfen.

Der 27-Jährige wird beim Abstiegskandidaten von sofort an mit der U 23-Mannschaft trainieren, erklärten die Kraichgauer in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig gaben sie die Verpflichtung des argentinischen Innenverteidigers David Abraham vom spanischen Erstligisten FC Getafe bekannt.

«Marvin hat uns in mehreren Gesprächen mitgeteilt, dass er sich mit der schweren Aufgabe hier in Hoffenheim nicht identifizieren und für den Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr motivieren kann. Uns blieb daraufhin keine andere Wahl, als ihn aus dem Trainingsbetrieb der Profis zu nehmen», sagte Manager Andreas Müller.

Weitere Angaben machte die TSG nicht. Comppers Vertrag läuft zum Saisonende aus, möglicherweise wähnt der Club den Profi bereits auf dem Absprung. Der Routinier war in der Hinrunde Stammspieler und bestritt 16 von 17 Begegnungen von Beginn an. Vergangene Woche war er von seinen Kollegen sogar noch in den Mannschaftsrat gewählt worden. In der Vorbereitung konnte er wegen einer Verletzung nur eingeschränkt trainieren und saß zum Rückrunden-Auftakt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) nur auf der Bank.

Comppers Berater Ran Ronen hat sich gegen die Degradierung seines Klienten bei1899 Hoffenheim gewehrt. «Marvin ist kein Typ, der das Handtuch wirft», sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa und ergänzte: «Dass er sich nicht mit dem Abstiegskampf identifizieren könne, das ist einfach nicht so.» Ronen bestätigte aber, dass der Innenverteidiger in der Winterpause bei der TSG um Freigabe gebeten hatte.

Der gebürtige Tübinger war 2008, als die TSG in die Bundesliga aufstieg, von Borussia Mönchengladbach nach Hoffenheim gekommen. Am 19. November 2008 bestritt er sogar ein A-Länderspiel beim 1:2 gegen England und war somit erster Nationalspieler des einstigen Dorfclubs.

Gegen Gladbach wurde Compper von Jannik Vestergaard gut vertreten, künftig könnte diese Rolle Abraham ausfüllen. Der Argentinier ist der zweite Winter-Einkauf der TSG nach dem peruanischen Rechtsaußen Luis Advincula. Angaben zu den Ablösemodalitäten machte die TSG nicht, der 26 Jahre alte Neuzugang erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016.

Abraham absolvierte in der laufenden Spielzeit neun Partien für den Tabellenelften der Primera Division, zuvor stand er beim FC Basel unter Vertrag, wo er auch in der Champions League zum Einsatz kam. Manager Müller lobte dessen Einstellung: «David Abraham hat vom ersten Gespräch an eine hohe Bereitschaft gezeigt, diese schwierige Mission hier in Hoffenheim anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass er uns helfen wird.» Für den neuen Cheftrainer Marco Kurz, der am Samstag im Spiel bei Eintracht Frankfurt auf den ersten Sieg hofft, hat Abraham «für sein Alter sehr viel Erfahrung auf höchstem Niveau, das ist jetzt ganz wichtig für uns».