Karlsruhe (SID) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat bis zum Saisonende Außenverteidiger Parker Walsh verpflichtet. Der 21-jährige US-Amerikaner trainiert bereits seit rund zwei Wochen mit dem Zweitliga-Absteiger und überzeugte dabei Trainer Markus Kauczinski.

"Parker hat sich so präsentiert, wie wir ihn von früher kannten und wie wir uns das erhofft hatten", sagte er: "Damit passt er genau in unser Anforderungsprofil." Walsh spielte bereits von 2009 bis 2012 zunächst im KSC-Nachwuchs und anschließend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Süd.