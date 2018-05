Berlin (dpa) - Mesut Özil soll von Juni an als Wachsfigur in Madam Tussauds in Berlin zu sehen sein. Das Vermessen für die Figur des 24 Jahre alten deutschen Fußball-Nationalspielers fand bereits am vergangen Mittwoch in Madrid statt. Er sei sehr stolz darauf, dass seine Figur bei Madame Tussauds stehen wird, sagte Özil. Er ist der dritte deutsche Fußballer, dem neben Oliver Kahn und Franz Beckenbauer diese Ehre zuteilwird.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.