Jerusalem (AFP) Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel liegt ein geschwächter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Führung vor dem Zentrum. Das geht aus Nachwahlbefragungen nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) hervor. Der Listenverbindung des rechtskonservativen Likud-Blocks von Netanjahu und der Partei Unser Haus Israel seines früheren Außenministers Avigdor Lieberman waren zuvor bis zu 35 von insgesamt 120 Sitzen in der nächsten Knesset vorausgesagt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.