Rom (AFP) Die Partei des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat offenbar umstrittene Kandidaten von den Listen für die Parlamentswahl im Februar gestrichen. Mehrere Politiker, denen Verbindungen zur Mafia nachgesagt würden, träten nicht mehr für die Partei Volk der Freiheit (PdL) an, berichteten italienische Medien am Dienstag. Zuvor waren die endgültigen Wahllisten der Parteien für die Parlamentswahl am 24. und 25. Februar eingereicht worden.

