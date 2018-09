Brüssel (dpa) - Die internationale Gemeinschaft muss nach Schätzungen von EU-Diplomaten vermutlich etwa 400 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der Kämpfe gegen islamische Extremisten in Mali aufbringen. Dieser Betrag sei wohl nötig, um den Einsatz der malischen Soldaten und der rund 3300 Soldaten starken Ecowas-Truppe zu finanzieren. Das sagte ein ranghoher EU-Beamter in Brüssel. Bei einer Geberkonferenz in Addis Abeba solle versucht werden, das Geld für den Militäreinsatz aufzubringen.

