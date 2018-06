Bamako (dpa) - Malische und französische Truppen haben im Kampf gegen islamistische Rebellen ihre Offensive in Richtung Nord-Mali weiter fortgesetzt. Ziel ist es, die gesamte Region aus den Händen der seit Monaten in weiten Landesteilen wütenden Extremisten zu befreien. «Wir planen, jede Woche rund 100 Kilometer weiter vorzurücken», sagte ein Militärsprecher der dpa. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte den französischen Einsatz in Mali. Weitere Zusagen für konkrete Militärhilfe aus Deutschland machte sie aber nicht.

