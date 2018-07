Pforzheim (dpa) - Gerade einmal 14 Jahre alt und schon eine volle Akte bei der Polizei und Staatsanwaltschaft: Ein Zwillingspaar muss sich wegen Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein in den kommenden Wochen vor einem Jugendschöffengericht in Baden-Württemberg verantworten. Die unbelehrbaren Jugendlichen haben bereits als Kinder mehr als 40 Straftaten begangen - seit Anfang Dezember sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Jungen waren zuvor mehrfach aus Jugendhilfeeinrichtungen ausgebüxt.

