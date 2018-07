Bogotá (dpa) - Die kolumbianische Polizei hat 3,8 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die über Mexiko in die USA geschmuggelt werden sollten. Die Droge war in einer Ladung medizinischen Glyzerins versteckt. Das teilte Kolumbiens Polizeichef mit. Das Kokain hätte in den USA einen Marktwert von 95 Millionen Dollar. Nach ersten Ermittlungen gehörte das Kokain dem Kartell «Los Urabeños», das in Verbindung mit dem mexikanischen Kartell «Los Zetas» steht.

