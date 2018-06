Washington (dpa) - Erneut sind bei einer Schießerei an einem US-College mehrere Menschen verletzt worden. Wie viele Opfer und Täter es bei der Attacke in Houston in Texas gab, ist noch unklar. Drei Menschen seien in der Bücherei des Colleges angeschossen worden, hieß es beim Sender Fox News. Den Opfern sei vermutlich in die Beine geschossen worden, berichteten Reporter. Ein Verdächtiger sei festgenommen, ein weiterer sei noch frei, hieß es weiter.

