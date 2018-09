Bayerns Dante vor Debüt in Seleção - Scolari beruft Test-Kader

Rio de Janeiro (dpa) - FC-Bayern-Profi Dante steht vor seinem Debüt in der Seleção. Der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters wurde am Dienstag von Luiz «Felipão» Scolari für das Testspiel gegen England (6. Februar) nominiert. Der neue Coach der brasilianischen Fußball-Auswahl vertraute bei der Kadernominierung auf eine Mischung aus Alt und Jung: Auf der Liste stehen unter anderen Ronaldinho (32/Atlético Mineiro), Torwart Júlio César (33/Queens Park Rangers), Neymar (20/FC Santos) und Oscar (21/Chelsea). Real-Madrid-Star Kaká wurde indes für die Partie im Londoner Wembley-Stadion nicht berufen.

Pocognoli vierter Neuzugang bei Hannover 96

Hannover (dpa) - Der belgische Fußball-Nationalspieler Sébastien Pocognoli ist der vierte Neuzugang von Hannover 96 in der Winterpause. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger hat beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016 unterschrieben. Pocognoli kommt vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich, mit dem er in der Vorsaison in der Europa League viermal gegen 96 spielte. Nach dem brasilianischen Innenverteidiger Felipe, der im Sommer kam, ist er der zweite 96-Spieler aus Lüttich.

Augsburg-Trainer Weinzierl von DFB zu Geldstrafe verurteilt

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg ist wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt worden. Das entschied der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einem Einzelrichterverfahren. Der Coach des Fußball-Bundesligisten hatte sich im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am 15. Dezember «wiederholt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team um Felix Zwayer (Berlin) verhalten», wie es in der DFB-Mitteilung hieß. Weinzierl war damals kurz vor Spielende auf die Tribüne verbannt worden. Er stimmte dem Urteil bereits zu.

Sensation perfekt: Viertligist Bradford erreicht Liga-Pokal-Finale

Berlin (dpa) - Der englische Fußball-Viertligist Bradford City ist sensationell ins Finale des Liga-Pokals eingezogen. Der unterklassige Verein verlor 1:2 (0:1) bei Aston Villa, steht dank des 3:1-Sieges aus dem ersten Halbfinalduell aber im Endspiel in Wembley. Dort trifft die Elf, die im Verlauf des Wettbewerbs bereits Wigan Athletic und zuletzt den FC Arsenal um Lukas Podolski und Per Mertesacker ausgeschaltet hatte, am 24. Februar auf Chelsea oder Swansea City.

Ohne Klose: Lazio trotzt Juventus 1:1 im Pokal-Halbfinale ab

Turin (dpa) - Auch ohne Torjäger Miroslav Klose hat Lazio Rom im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals einen Erfolg verbucht. Die Römer erreichten bei Juventus Turin ein 1:1 (0:0) und haben damit gute Chance, im Rückspiel in einer Woche vor heimischem Publikum den Einzug ins Endspiel zu feiern. Der deutsche Fußball-Nationalspieler fehlte den Hauptstädtern wie zuletzt wegen Oberschenkelproblemen. Im zweiten Halbfinale trifft der AS Rom auf Inter Mailand.

Elfenbeinküste und Tunesien siegen dank später Tore

Rustenburg (dpa) - Turnierfavorit Elfenbeinküste um Superstar Didier Drogba und Ex-Meister Tunesien sind dank später Tore siegreich in den Afrika-Cup gestartet. Die Ivorer setzten sich mit 2:1 (1:1) gegen Togo durch, die Nordafrikaner bezwangen Algerien mit 1:0 (0:0).

Berlin Volleys scheiden in der Champions League aus

Kasan (dpa) - Die Berlin Volleys sind im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Trotz zäher Gegenwehr musste der deutsche Volleyball-Meister im Rückspiel beim Titelverteidiger Zenit Kasan in Russland eine denkbar knappe 2:3 (15:25, 25:21, 30:28, 13:25, 14:16)-Niederlage hinnehmen. Sechs Tage zuvor hatten die Berliner auch schon die erste Begegnung vor heimischer Kulisse knapp mit 2:3 verloren. Mit den Berlinern verabschiedet sich der letzte von drei deutschen Teilnehmern aus der europäischen Königsklasse.

Ulmer Basketballer bei Galatasaray Istanbul chancenlos

Istanbul (dpa) - Ratiopharm Ulm war gegen Galatasaray Istanbul erwartungsgemäß ohne Chance. Der deutsche Basketball-Vizemeister verlor das Zwischenrundenspiel im Eurocup gegen den türkischen Spitzenclub mit 66:82 (37:44). Das Team von Trainer Thorsten Leibenath verpasste damit nach dem überraschenden Sieg bei Titelkandidat Unics Kasan vor einer Woche eine weitere Sensation. John Bryant war mit 18 Punkten und sieben Rebounds der effektivste Akteur beim Tabellenzweiten der Bundesliga.

Mittelfußbruch bei Eishockey-Profi Greilinger - Acht Wochen Pause

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Thomas Greilinger hat sich im Vorbereitungscamp der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verletzt und wird der Auswahl in der Olympia-Qualifikation vermutlich fehlen. Wie sein Verein ERC Ingolstadt am Dienstagabend mitteilte, erlitt der Stürmer einen Mittelfußbruch und muss voraussichtlich acht Wochen aussetzen. Der Routinier habe einen Schuss abgekommen.

EHC München: Kein Kommentar zu Übernahmespekulationen

München (dpa) - Der EHC München will sich zu Spekulationen, wonach der Verein komplett vom Getränkeriesen Red Bull übernommen und nach Österreich umgesiedelt werden soll, derzeit nicht äußern. «Das wollen wir nicht kommentieren. Es gibt für uns keinen neuen Informationsstand», sagte ein Sprecher des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag auf Anfrage. Bei Red Bull sprach ein Sprecher ebenfalls von «Spekulationen», räumte aber ein, dass «Prozesse im Gang» seien. Bisher gebe es aber «keine definitiven Entscheidungen. Wenn etwas spruchreif ist, werden wir das verkünden.»