Hannover (dpa) - Nur zwei Tage nach dem knappen Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Bei dem Treffen in Hannover sollen erste Weichen für die Bildung einer neuen Regierung gestellt werden. An dem Treffen nahmen mehr als zehn Vertreter von beiden Seiten teil, darunter SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil und die Spitzenkandidaten der Grünen, Anja Piel und Stefan Wenzel.

