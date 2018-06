Melbourne (SID) - Sabine Lisicki hat Ricardo Sanchez als neuen Trainer engagiert. Der Spanier hatte zuvor schon die früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki (Dänemark) und Jelena Jankovic (Serbien) sowie die Russin Nadia Petrowa betreut. "Ich freue mich schon darauf, mit ihm zu arbeiten", teilte die 23-jährige Lisicki auf ihrer Homepage mit.

Die Wimbledon-Viertelfinalistin war bei den derzeit in Melbourne stattfindenden Australian Open in der Auftaktrunde in drei Sätzen an Wozniacki gescheitert. Lisicki war zuvor von ihrem Vater Richard trainiert worden.

Der 52-jährige Sanchez hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er nach nur zwei Monaten von Wozniacki gefeuert worden war. Dabei hatte der Spanier bei seiner Verpflichtung durch die Dänin noch gesagt: "Damit ist ein Traum wahr geworden. So muss sich Pep Guardiola gefühlt haben, als er Trainer des FC Barcelona wurde."

Zudem hatte Sanchez in der Vergangenheit beim Turnier in Tokio vor laufender Kamera eine Gegnerin seines Ex-Schützlings Petrowa übel beleidigt.