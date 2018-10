Washington (AFP) Mit einem Tanz Wange an Wange mit seiner Frau Michelle hat US-Präsident Barack Obama die Feierlichkeiten zum Beginn seiner zweiten Amtszeit ausklingen lassen. Im riesigen Kongresszentrum von Washington brandete Jubel auf, als Obama seine Frau am Montagabend (Ortszeit) auf die Tanzfläche führte. Die First Lady trug ein schulterfreies knallrotes Ballkleid mit Rückenausschnitt, das wie bereits ihr Kleid für die offiziellen Bälle zu Obamas Amtsantritt 2009 von Jason Wu entworfen wurde. Schuhe von Jimmy Choo rundeten das Outfit ab. Der Präsident trug zum Smoking eine weiße Fliege.

