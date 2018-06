New York (AFP) Die US-Justiz hat einen Rabbi wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Ein Gericht in New York entschied am Dienstag, dass Nechemya Weberman für 103 Jahre ins Gefängnis muss. Weberman ist ein einflussreicher Geistlicher einer abgeschottet lebenden chassidischen Gemeinde im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Der Chassidismus ist eine ultraorthodoxe Bewegung im Judentum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.