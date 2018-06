Berlin (dpa) - Israel wurde 1948 als eigener Staat der Juden am Ostrand des Mittelmeeres gegründet. Das Land ist mit 20 766 Quadratkilometern (in den Waffenstillstandslinien von 1949) nur etwa so groß wie Sachsen-Anhalt.

Die seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzten Palästinensergebiete umfassen knapp 6000 Quadratkilometer.

- BEVÖLKERUNG: Israel hat nach offiziellen Angaben etwa acht Millionen Einwohner. Dabei sind die Bewohner der annektierten Gebiete Golan und Ost-Jerusalem eingerechnet. 75 Prozent sind Juden und gut 20 Prozent Araber. Im Westjordanland leben mehr als 300 000 israelische Siedler (ohne Ost-Jerusalem). Israels international nicht anerkannte Hauptstadt Jerusalem hatte Ende 2011 - einschließlich des Ostteils der Stadt - etwa 800 000 Einwohner. In der Wirtschaftsmetropole Tel Aviv leben rund 400 000 und in der Hafenstadt Haifa 270 000 Menschen.

- NAHOST-KONFLIKT: Erst im November eskalierte die Gewalt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen. Das Auswärtige Amt rät trotz der am 21. November vereinbarten Waffenruhe dringend von Reisen in den Gazastreifen ab. Bei Besuchen der Westbank und Ost-Jerusalems wird zu erhöhter Vorsicht geraten.

- WIRTSCHAFT: Israel hat sich zu einem Hightech-Industrieland entwickelt. Die teils noch in genossenschaftlichen Kibbuzim organisierte Landwirtschaft spielt nur noch eine kleine Rolle. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird für 2012 auf 246,8 Milliarden US-Dollar (etwa 188 Mrd Euro) geschätzt. Israel ist seit 2010 Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Bedeutendster Handelspartner ist die EU, bilateral sind es die USA und China.

- TOURISMUS: 2011 kamen über 3,5 Millionen Besucher, die meisten aus den USA. Deutschland liegt mit Großbritannien auf Platz vier.

