Eis-Männlein stehen im Walde... Diese Eis-Stalagmiten in der Oswaldhöhle bei Muggendorf in Bayern entstehen in kalten Winterwochen durch das von der Decke tropfende Wasser. Foto: David Ebener

