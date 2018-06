Berlin (dpa) - Die Computermesse Cebit in Hannover führt in diesem Jahr erstmals auch ein Smarpthone-Ticket für Besucher ein. Eintrittskarten, der Geländeplan und das Programm der Messe sollen in einer App gespeichert werden.

Auch einige Standpläne sind dort abrufbar. Die Einlasskontrollen auf dem Messegelände sind entsprechend aufgerüstet worden. Die Besucher können jedoch auch weiterhin Papiertickets benutzen.

Die diesjährige Cebit findet vom 5. bis 9. März statt. Thema ist das Teilen von Wissen und Gegenständen, das als «Shareeconomy» bezeichnet wird. Darunter fallen geliehene Autos, getauschte Kleidungsstücke und gemeinsam erstellte Wissenssammlungen.

