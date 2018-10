München (AFP) Die 31 Jahre alte US-Popsängerin Alicia Keys sieht sich im Traum gerne in der Vergangenheit. "Ich male mir gerne aus, wie es wohl wäre, in den sechziger und den siebziger Jahren gelebt zu haben", sagte Keys dem Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit". "In diesem Tagtraum bin ich Anfang der Fünfziger geboren und erlebe diese extrem aufregende und coole Zeit als junge Frau. Eine fantastische Vorstellung!" Keys empfindet diese Jahrzehnte als eine Zeit, in der viele Menschen für ihre Überzeugungen eingestanden hätten. "Ich stelle mir vor, Martin Luther King oder Malcolm X zu treffen und mit Nina Simone oder Bob Marley auf der Bühne zu stehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.