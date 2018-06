Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will laut einem Zeitungsbericht die Finanzierungslücke von sechs Milliarden Euro im Haushalt 2014 bald in einer gemeinsamen Haushaltsklausur aller Ministerien schließen. Die Staatssekretäre der Ressorts sollten Ende Januar zu einem Treffen im Finanzministerium zusammenkommen, um das Ziel des strukturell ausgeglichenen Haushalts gemeinsam zu erreichen, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe) zitiert.

