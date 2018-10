Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim haben den amerikanischen Stürmer Alex Foster verpflichtet. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gab am Mittwoch im Gespräch mit dem Internetportal des Mannheimer Morgen bekannt, dass der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben hat. Nach dem bestandenen Medizincheck kann Foster bereits am Freitag in Wolfsburg eingesetzt werden. "Alex ist ein Allrounder. Er kann auf Linksaußen oder als Center spielen", sagte Adler-Manager Teal Fowler.

Foster hatte zuletzt für Sparta Prag in Tschechien gespielt. In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte er drei Spiele für die Toronto Maple Leafs.