London (dpa) - Großbritanniens Premierminister will die Bürger seines Landes nach 2015 über den Verbleib in der EU abstimmen lassen. Es werde ein «Raus- oder Rein-Referendum» sein, so Cameron. Die Abstimmung soll aber nur durchgeführt werden, wenn Cameron bei den Parlamentswahlen in zwei Jahren wiedergewählt wird.

